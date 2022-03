Ana María Aldón aclara la situación de su familia y sentencia: "Yo no he apoyado a Rocío Carrasco"

Yo no he apoyado a Rocío Carrasco

Sin embargo, al hablar de la portada de 'Lecturas', Ana María Aldón sentencia: " Yo no he apoyado a Rocío Carrasco" . Una declaración que sorprende al reportero y le cuestiona por qué ha sacado la revista dicha información: " Eso pregúntale a quién lo ha escrito, yo no voy a estar desmintiendo cada cosa ".

Por último, sobre si hay reproches entre Gloria, José Fernando, Ortega Cano y ella, Ana María aclara: "Cuando he tenido que decir algo, lo he dicho. Cuando no ha parecido bien lo que yo he pensado, también me lo han dicho a mí".