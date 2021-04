Ana Rosa al ver las lágrima de Olga: "Ha ido con una mochila"

En 'El Programa de Ana Rosa' se repasa los últimos sucesos en 'Supervivientes', en concreto, el bajón de Olga Moreno por no poder estar al lado de su marido para celebrar su cumpleaños.

Antonio Rossi también opina y muestra su apoyo a la concursante: "A mí me parece bien que llorara y está en su derecho a tener un bajón y sentimientos por su marido, es lo normal" .

La presentadora corrobora lo que acaba de decir Rossi: "Si no expresara y no tuviera un bajón, sería raro" .

El periodista también recalca que la mujer de Antonio David es consciente que no podrá ver a su marido al partir al concurso: "Hasta lo que recuerdo, Olga se va a la isla sabiendo que su marido no va a estar en un plató". El colaborador insiste: "Sabiendo que no va a ver una llamada telefónica con su marido...".