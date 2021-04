El presentador muestra su opinión sobre lo ocurrido entre las supervivientes: " Me da la sensación que a Sylvia le molesta lo mismo que le criticaban de ella ". Luego, Joaquín Prat declara: "Alexia le dijo a Lara que Sylvia iba hablando por detrás de ella diciendo que tenía una supuesta ventaja por su pasado....".

Sin embargo, la gran trifulca sobre el mar ha provocado que Joaquín llega a una conclusión: "Tres semanas en ese barco y nos volvemos todos tarumba, en ese sentido disculpo a todos". Eso sí, tal es el caos montado entre los concursantes que aún no han ido a la isla que el presentador añade: "Yo me paso tres semanas en ese barco y me vuelvo loco".