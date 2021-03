Victoria Abril se subió al escenario y leyendo un papel dijo: " Lo siento mucho y pido disculpas ". Acto seguido explicó que sus disculpas se basan en que si al " hablar sin filtros de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos, os juro que no ha sido mi intención".

Ana Rosa estalla tras las palabras de Victoria Abril: "No se pueden decir esas cosas"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha visualizado el perdón de Victoria Abril y las palabras de defensa de algunos compañeros. La periodista, con el tono muy serio, declara: "Con 100.000 muertos no se pueden decir determinadas cosas, lo siento mucho"

"No se puede decir que no fue intencionado, es lo que ella piensa", continua relatando Ana Rosa. Luego, cada vez más encendida, argumenta: "Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, en sus círculos íntimos a decir lo que le dé la gana, pero no cuando tenemos el drama que tenemos en nuestro país".