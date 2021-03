Ana Rosa, sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco: "No sabemos lo que pasa ni lo que lleva detrás"

La presentadora deja claro que no existen motivos y se pronuncia sobre lo que le ocurrió a Rocío Carrasco: "Es fruto de una persona que tiene una depresión, una enfermedad ". Luego, advierte a las colaboradoras: " Tened cuidado al decir si hay algún motivo por el que alguien... no banalicemos el tema ".

"A mí me da mucho miedo", confiesa Ana Rosa. Por último, se pronuncia sobre el caso de la madre de Rocío Flores: "No sé lo que pasa, ni por qué lo pasa, ni los años que lleva, ni lo que lleva detrás... pero no hay una causa... entonces qué pasa, que porque la hija vaya a defender al padre se quite la vida... sería muy increíble".