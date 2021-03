'El Programa de Ana Rosa' ha conectado desde Málaga, donde vive Rocío Flores. Aunque la hija de Rocío Carrasco no ha querido dar ninguna declaración, se ha comprobado que la situación creada por el documental de su madre ha afectado a su día a día: testigos declaran que llevan días sin verla en los sitios que suele ir habitualmente.

Ana Rosa no entiende que Rocío Carrasco meta de por medio de su conflicto con Antonio David a su hija: "¿La madre no podía haber hecho el testimonio sin meter a la hija?". Ana Rosa defiende que lo más importante es no meter de por medio a los hijos: "A los hijos hay que protegerlos siempre".