Ana Rosa, sobre Rocío Carrasco: "Hay que proteger a los hijos incluso cuando hagan cosas terribles"

Ana Rosa se pronuncia tras ver el sufrimiento de Rocío Flores: "Es terrible, ¿la madre no podría haber hecho el testimonio sin meter a la hija? ". Luego, reitera que se cree las declaraciones de Rocío Carrasco: "Cómo no puedo entender el testimonio de una mujer que sufre y que está explicando lo que ella ha vivido, lo que siente y la interpretación de la vida según ella, hasta ahí podíamos llegar".

Sin embargo, la presentadora ya no está tan de acuerdo a la hora de hablar del suceso entre las dos Rocíos: "Digo que en ese testimonio no sé que va a venir después, a los hijos hay que protegerlos siempre, estés con ellos o no estés con ellos".