Bibiana Fernández: "Llevo 20 años sin divorciarme, él ahora tiene mujer y dos niños"

Bibiana Fernández confiesa uno de sus secretos mejor guardados en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora opinaba sobre la ruptura entre Antonio David y Olga Moreno y terminó contando cómo es la relación con el que fuese su marido y su separación.

Rocío Flores se pronuncia sobre la relaciones y la actitud de su padre: "Esto es una historia de un matrimonio y también Marta. Es una cosa de ellos y yo no puedo entrar ahí". Beatriz Cortázar pregunta a la joven: "¿Está la posibilidad de que Olga diga 'mientras estemos casados, que las apariciones públicas con Marta sean contadas'?". Bibiana escucha atenta y contesta: "Yo no lo creo, no la conozco..."

Bibiana Fernández continúa desarrollando su explicación: "Antonio David debe dejarse de tanta ambigüedad, si él hubiera tomado una decisión, la que fuera... el divorcio es prioritario o no, igual es importante para Marta, pero por ejemplo a mí me da igual".

"Yo llevo sin divorciarme 20 años, él ha tenido 27 novios, ahora tiene su mujer y sus hijos, quiero decirte...", dice Bibiana Fernández sobre su situación personal. Beatriz Cortázar, sorprendida, pregunta: "¿Tú no te has divorciado?". La actriz sentencia: "Yo no, pero no me importa".

Cortázar insiste: "Entonces, ¿sigues estando casada?". Una pregunta a la que Bibiana contesta así: "Él está en otro sitio, en otra casa, con otra mujer y con sus dos niños. Deseo que esté feliz y si me pide el divorcio se lo doy por la mañana si hace falta".