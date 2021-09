Bibiana Fernández, contra Miguel Frigenti: "No tiene escrúpulos, ya ha dado el perfil de lo que es"

La expulsión de Bigote Arrocet de la casa de 'Secret Story' ha dejado un vencedor: Miguel Frigenti. Sin embargo, Bibiana Fernández no se ha podido morder la lengua en 'El programa de Ana Rosa' con el periodista y ha criticado duramente su actitud en televisión.

Ana Rosa no da crédito al ver el vídeo del enfrentamiento entre Frigenti y Lucía Pariente: "Qué feo es decirle a una señora eso de la caca, ¿no?" . La cara de la presentadora era un cuadro y Miguel Ángel Nicolás aprovechó para dar un zasca a su excompañero: "Es una oportunidad muy buena para que España sepa cómo es".

Sin embargo, la que más indignación mostró fue Bibiana Fernández al ver el trato de Frigenti a sus compañeros: " En una semana y media ya ha dado el perfil de lo que es , no sé si es bueno o malo, pero hay personas que están dispuestos por televisión a cualquier cosa ".

Bibiana continúa reflexionando sobre la actitud del concursante: "Hay algo en eso que me echa para atrás, esa gente que piensa que todo vale, no solo en la tele, en la vida no todo vale".