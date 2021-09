La actriz de cine se ha operado las bolsas, "no se me nota mucho, te lo contaré el próximo día". Este último retoque de Bibiana Fernández es el más reciente "me acabo de operar", pero no sabemos si habrá más "me gusta mucho operarme". Explica que tenía bolsas y "me las he quitado", cree que su expresión facial ahora mismo es como la de Melania Trump y aunque ahora estén hinchados "estoy inflamada un poco. ¡Me van a quedar unos ojos!"