Por otro lado, del Pozo continúa: "Llegó a tal extremo que una amiga mía que trabajaba en el partido socialista me dijo: 'Oye, cómo podríamos hacer para reunir a Bibiana Fernández con su majestad el rey". El actor se desentendió del tema y confirma: "Como Bibiana siempre ha sido una gran señora dijo que no , e intentó durante cuatro o cinco años conquistarla" .

La colaboradora declara: "Recuerdo los Goya a los que hace referencia del Pozo, pero lo que no recuerdo que el rey tuviera ningún interés en mí". Además añade: "Y si lo tenía no me lo ha dicho". Por otro lado, Bibiana comenta: "Soy una mujer muy discreta pero de todas maneras no me consta". Lequio por su parte interviene: "Eres muy discreta y muy modesta". Además, su compañero asegura: "Las mayores colas que se podrían formar en España son las de tus admiradores".