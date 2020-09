Las consecuencias de la exclusiva de Carmen Borrego: no le habrían gustado nada a Rocío Carrasco y Fidel Albical

La guerra entre 'Las Campos' y Antonio David ha seguido en los últimos días en los diferentes platós en los que han estado los protagonista s y parece que esto no ha terminado porque aunque cada una de las partes aseguran no querer retroalimentar este tema, siguen saliendo declaraciones y parece que tanto Carmen Borrego como Antonio David pretenden denunciarse mutuamente por estas exclusivas.

Todo esto ha levantado muchas reacciones, una de ella la de Rocío Flores, que no aguantaba más las especulaciones hacia su padre y Olga y que pedía por favor que se terminara con esto, que estaban sufriendo y que no iba a permitir que su familia se separase por estos temas, a lo que se esperaba una disculpa de Carmen Borrego en el programa donde colabora y lo que Marisa Martín-Blazquez ha comentado en plató: "Le pregunté que si se arrepentía de lo que había hecho y dijo que probablemente si, pero que no iba a pedir perdón por una opinión que tiene" .

La periodista ha comentaba que había preguntado a Carmen Borrego sobre si había hablado con Rocío Carrasco: "La información que yo tengo es que a Rocío y a Fidel no les ha gustado tampoco esto, que Carmen no ha hbalado con ellos después de esto y yo cuestiono un poco esta relación de hermandad que ellos tienen. Ella no me ha querido decir si si o si no". A lo que Lequio ha contestado: "Yo me juego cualquier parte de mi cuerpo a que si".