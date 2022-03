La conclusión de Joaquín Prat tras ver la portada de Ana María Aldón hablando de Ortega Cano: "Lo siguiente es que se separe del diestro"

Uno de los puntos del que más hablado Ana María Aldón es de la relación con su marido: "Cuando mi marido dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida me derrumbé, me sentí menospreciada. A pesar de todo me ha compensado estar con mi marido, por lo que más ha merecido la pena ha sido por mi hijo, que es muy fuerte, pero no solo físicamente, de carácter es igual que su padre".