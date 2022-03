Las polémicas declaraciones de Ana María Aldón: "Me quise quitar de en medio. No le he dicho a Rocío Flores el daño que me ha hecho"

Durante la entrevista, hace declaraciones tan fuertes como esta: "La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida. Me acababa de quedar embarazada, ¿y tener que aguantar yo tanta injusticia? No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo", sentencia.

"Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén", continúa la mujer del diestro.

Además, ha bla de su relación con Rocío Flores: "No he tenido nunca mucha relación con ella, cuando fui a 'Supervivientes' ni siquiera tenía idea de dónde vivía", continúa.

Uno de los puntos del que más hablado Ana María Aldón es de la relación con su marido: "Cuando mi marido dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida me derrumbé, me sentí menospreciada. A pesar de todo me ha compensado estar con mi marido, por lo que más ha merecido la pena ha sido por mi hijo, que es muy fuerte, pero no solo físicamente, de carácter es igual que su padre".