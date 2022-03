Gloria Camila, sobre el enfrentamiento entre Ana María Aldón y Conchi: "Siempre estamos dando la nota"

Gloria Camila ha reaccionado al enfrentamiento en 'Ya son las ocho': " Me río por no llorar , siempre estamos dando la nota y sembrando polémica, al igual que digo que Ana María debería hablar las cosas privadas en familia, esto es lo mismo, no hace ningún bien a mi madre", aseguraba.

"No comparto esta llamada ni este rifirrafe porque somos personas maduras. Se debe hablar principalmente dentro de casa antes de hacer las cosas públicas. Yo estaba en Sevilla en una boda y mi padre en un bautizo. No he entrado a hablar con él de estas cosas y creo que no lo vamos a hacer porque solo es remover. Yo no doy mi opinión porque es algo que no me incumbe, No voy a entrar en este tema ni voy a participar", cuenta.