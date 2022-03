Ana María Aldón responde a los rumores de crisis en su matrimonio y reconoce el delicado momento por el que atraviesa

Emma García se ha dado cuenta en directo de que algo no va bien con Ana María Aldón. La presentadora ha mirado a los ojos a la colaboradora de 'Viva la vida' y le ha preguntado sin paños calientes si todo sigue bien en su matrimonio con José Ortega Cano.

Ana María, con la naturalidad que le caracteriza, ha explicado que se siente algo desanimada y que quiere vivir experiencias que por razones varias no ha podido disfrutar: "Yo quiero salir, entrar, viajar, ir a cenar, ir a la feria...". Con estas palabras, la colaboradora ha dado a entender que se siente un poco aburrida y, en sus palabras, siente miedo: "No quiero caer otra vez en una depresión, me niego a pasar otra vez por eso, por ese motivo necesito vivir".