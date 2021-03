"puedo entender que Rocío Carrasco haya tardado tanto en denunciar en el juzgado"

"Lo que más me sorprende es que el informe psicosocial de los juzgados de Violencia de Género no fue acogido por ninguno de los jueces"

"No me parece de recibo que dos ministras y Monasterio opinen de algo que no conocen, de una historia judicial que no conocen"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' pronunció al inicio cuál es su opinión tras las demoledores palabras de Rocío Carrasco. La periodista Cruz Morcillo también ha pedido la palabra para criticar a las ministras y políticas que han sentenciado a Antonio David.

Ana Rosa se sinceró sobre Rocío Carrasco: "No sé cómo lo habrá tomado su hija, un sentimiento de culpabilidad muy grande". Aunque la presentadora explica que le impactó el testimonio y todo el sufrimiento que tiene la hija de la Jurado: "Desconocía el cuadro médico que tiene, tiene un cuadro muy importante, no sé cómo va a repercutir en ella, en sus hijos...".

Cruz Morcillo, ante las imágenes de Rocío, empieza declarando: "Dos cosas. La primera, que la justicia no puede servir cuando nos conviene o no nos conviene. La segunda, hemos tratado muchos caso, las víctimas tardan mucho en denunciar, algunas no denuncian y otras las matan sin que lleguen a denunciar nunca...".

Luego, añade: "La víctimas suelen tener miedo a perder a su hijos, no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen a quien recurrir... puedo entender que Rocío Carrasco haya tardado tanto en denunciar en el juzgado", aclara la periodista.

Cruz Morcillo, sobre las políticas que opinan en Twitter: "Bromas las justas"

La periodista explica a Ana Rosa lo que más le llama la atención del suceso de Rocío Carrasco: "De 2012 a 2017 hay cinco años, lo que más me sorprende de este relato que es conmovedor es que ella enseñó el informe psicosocial de los juzgados de Violencia de Género y no fue acogido por ninguno de los jueces".

"Ella mostró un informe donde dice que tiene una depresión cronificada y una crisis de ansiedad cronificada, ese informe del propio juzgado no fue acogido por ninguno de los jueces y me llama mucho la atención", declara con sorpresa.

Sin embargo, la periodista no ha podido morderse la lengua tras los mensajes de Irene Montero y el resto de políticas: "No me parece de recibo que dos ministras y Rocío Monasterio se pongan en Twitter a opinar de algo que no conocen, de una historia judicial que no conocen, y directamente estén sentenciando y juzgando a una persona que no ha sido condenada".