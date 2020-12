Dulce ha declarado por primera vez desde que estallase la guerra entre Pantoja y su hijo

Dulce asegura que Isabel Pantoja se ha gastado muchísimo dinero en ropa y coches

Dulce ha hablado en exclusiva para la revista Lecturas en medio de la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, de la que ha afirmado que le ha sorprendido: "La guerra publica entre madre e hijo no me la esperaba, por su soberbia tardará en reconciliarse, pero no deja de ser su hijo".

La cuidadora apoya las declaraciones de Kiko Rivera: "Creo que Kiko nunca ha entrado en la habitación de Paquirri, ella le dijo que no había nada de su padre, eso es lo terrible". Aunque no apoya la actitud del DJ: "Kiko hasta que no se ha visto hasta el cuello no se ha preocupado de nada, le sobraba el dinero, me decía que se limpiaba el culo con billetes de 500 euros". Y habla de la relación de Isabel con el dinero: "Se ha gastado muchísimo dinero en ropa, en coches, ha mantenido a su familia y no ha sabido invertir. está obsesionada con el dinero y en sacar de todo el mundo" .