Isabel Pantoja y Kiko Rivera cambian de abogados en el momento más cruento de su batalla legal

Un mes después de que comenzara la batalla contra su madre, Kiko Rivera ha dado un paso más en su cruzada particular y sus abogados han anunciado que tomarán todas las medidas judiciales y extrajudiciales que sean necesarias para depurar responsabilidades. Por suparte, Isabel Pantoja también ha comenzado su propia cruzada y habría contratado a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Sevilla.

Pero Kiko no sería el único miembro la batalla legal de los Pantoja que habría cambiado su defensa. Según ha podido saber ‘El programa de Ana Rosa’, la cantante también estaría dispuesta a ir a por todas y habría contratado los servicios de un prestigioso abogado de Sevilla. Se trataría de Francisco Baena Bocanegra y se estarían preparando también demandas penales. En un primer momento, Pantoja no quería demandar de forma penal a su hijo, pero sí mantiene que Kiko no podría probar que los objetos que vio el 2 de Agosto en Cantora fueran los que aparecen reflejados en el documento de las reparticiones y que podrían ser las pertenencias que le tocaban a ella y a su hijo, según el reparto.