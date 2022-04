La entrevista de Olga Moreno a una revista: "Habla de su divorcio con Antonio David y de Marta Riesco"

Los detalles próxima entrevista de Olga Moreno en exclusiva para una revista en 'El programa de Ana Rosa' . Tras el pacto entre Antonio David y Marta Riesco para retomar su relación sentimental, la ex Superviviente acudía al cumpleaños del ex Guardia Civil junto a la madre de este.

El próximo miércoles, Olga rompe su silencio en la revista 'Semana' en exclusiva, donde también ocupará la portada. Hace un repaso de los acontecimientos que rodean su vida desde su salida de 'Supervivientes'. Además, explica los motivos por los que no se divorcia de Antonio David y habla de Marta Riesco .

Marisa Martín Blázquez comenta las hipótesis que se barajan sobre las razones por las que Olga evita el divorcio: "Me informan que no es solo es por proteger a Antonio David, en calidad de esposa no tendría que testificar en su contra". Además, añade información: "Ellos se casan en régimen de gananciales el 12 de noviembre de 2017 y el 7 de agosto de ese año elevan a pública la separación de bienes".