Isa Pantoja confirma su boda con Asraf Beno: los detalles de la pedida de mano

"Yo grabé un vídeo porque lo quería subir a redes, pero con esto de mi hermano decidí no subirlo", confiesa Isa

La imagen de Asraf hincando rodilla ante Isa Pantoja ha dado la vuelta a toda España. La hija de la cantante ha llegado al plató de 'El programa de Ana Rosa' con una sonrisa y ha confesado la noticia que todos estábamos esperando: ¡se van a casar!

En una visita en Medina Zahara, en Córdoba, Asraf sorpendió a Isa Pantoja con una especial pedida de mano. Mientras daban un paseo, el joven se arrodilló y le hizo entrega de un anillo de compromiso que los va a unir para toda la vida. Isa, con una alegría inmensa, ha confirmado el hecho: "¡Sí, va a haber boda!".

Por qué tarda en anunciar su boda y las felicitaciones

Isa Pantoja ha contado todos los detalles de la pedida: "El anillo es de oro blanco y muy sencillo, como a mí me gusta, con un brillante". Luego, la hija de la cantante ha explicado por qué no comunicó antes la noticia: "Yo grabé un vídeo porque lo quería subir a redes, pero con esto de mi hermano decidí no subirlo. Lo que pasa, que como lo hice en un espacio público, alguien se adelantó".

"Cuando pasó, a los 45 minutos salió el vídeo y me empezó a llamar mi madre, mi hermano, mi prima...", dice muy contenta la pequeña Pantoja. Luego, se siente muy feliz de ver las felicitaciones que sus familiares le han hecho en redes y que la relación de Asraf con ellos vaya por el buen camino.

Los detalles de la pedida: "Estaba supernerviosa"

Joaquín Prat y Ana Rosa querían saber todos los detalles de la pedida de mano. Isa Pantoja, empezó a declarar: "Me dijo 'te quieres casar', 'eres la mujer de mi vida', yo no me lo esperaba, queríamos hacer un vídeo andando y con delante de todo el mundo se arrodilló". Luego, añade, "no me creía que se fuese a atrever, ¡le dije que sí al momento!".