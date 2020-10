Isa P, sobre el conflicto entre Kiko Rivera y Pantoja: "Él ha necesitado a mi madre y ella no se quiere creer el problema real"

Isa P: "Me duele porque es muy triste que él esté pasando por eso y no pueda hablar con mi madre

Kiko Rivera lanza un mensaje demoledor a su madre a través de sus redes sociales

Isa Pantoja no está de acuerdo en que su madre hiciera la llamada a su hermano a través del 'Deluxe'

Kiko Rivera se sentaba cinco años después desde su última entrevista en el 'Deluxe' y lo hizo para dar explicaciones sobre las posibles infidelidades hacia Irene Rosales, pero el hijo de Isabel Pantoja terminaba abriéndose en canal y acabó contando el mal momento anímico que está sufriendo, lo que provocó una llamada de Isabel Pantoja en directo intentando quitar importancia a este problema, algo que no le gustó a Kiko y que ha comentado hoy en plató Isa Pantoja.

Isa Pantoja da su opinión sobre el mensaje en redes sociales de Kiko a su madre

El DJ le reclamaba cariño a su madre, pero parece que esta petición todavía no ha llegado. Kiko ha lanzado un mensaje demoledor a través de sus redes sociales que ha sorprendido bastante: "Las palabras se las lleva el viento... 3 días y sigo esperando a que vengas a darme un beso", dirigido a su madre y que Isa Pantoja ha afirmado que: "Me he quedado en shock porque nunca me imagine que mi hermano fuera a escribir.... Aunque si que es verdad que cuando se pone nervioso le pierde el dedo y luego se arrepiente". Justificando el acto de su hermano: "Él ha reclamado cariño y por mucho que le han dicho pues no han hecho mucho. Que no debería haberlo hecho, pues supongo, pero eso no quita con que el problema es lo que él pone, a lo mejor ha necesitado a mi madre y ella no se quiere creer el problema real".

La hija de Isabel Pantoja habla de la depresión del Kiko Rivera

Isa Pantoja ha contestado a la pregunta de si es posible que su madre no haya dado este paso por la pandemia que estamos viviendo: "Parece como que es una excusa, antes era que no quería salir por mi abuela, luego por lo otro, ahora por la pandemia, no hay que justificarla que ella viva así". Y asegura que están medianamente cerca para que pudieran haberse visto: "Viven a una hora y cuarto como mucho". Y ha hablado sobre la posible depresión de su hermano: "Kiko lleva así varios años, pero también se le ha juntado mucho con su adicción, no se si ha terminado de curarse, es complicado porque no ha ido a ninguna terapia y mi madre no quería que fuese. Aquí se ve como mi madre quiere protegernos y es como: no lo cuentes, no quiero que te vean allí".

La llamada de Isabel Pantoja a Kiko que su hija cree que no debería haberse producido