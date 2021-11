Isa Pantoja, sobre la boda y la excusa de Irene Rosales: "Me la creo, otra cosa es que la vea viable o no"

Sobre la ceremonia y la oficialidad del acto: "No sabía nada, se barajaba la posibilidad de hacerla por la iglesia, que no lo habían validado no tenía ni idea"

Isa Pantoja es preguntada en 'El programa de Ana Rosa' sobre la boda entre Kiko Rivera e Irene Rosales y por qué oficializaron la unión tres años después del enlace. La hermana del Dj's explica qué es lo que la familia sabía sobre la ceremonia y da su opinión sobre los hechos.

La colaboradora del programa es clara sobre la celebración de la 'no boda': "Yo no sabía nada, cuando me informaron que se iban a casar, no sabíamos si iba a ser por la iglesia porque mi hermano siempre quiso por la iglesia...".

Luego, Isa aclara que Irene y Kiko "hicieron la boda y después se barajaba la posibilidad de hacerlo por la iglesia". Sin embargo, sobre la primera ceremonia, confiesa: "Que no lo habían ratificado en un juzgado no lo sabía, que no lo habían validado yo no tenía ni idea".

Ante las preguntas de los colaboradores, sobre si Isabel Pantoja era consciente de que el acto no era oficial, responde: "No lo sé". Eso sí, añade: "En cuanto a la celebración, dimos por hecho que el acto administrativo tuvo lugar".

Isa Pantoja explica a sus compañeros que "la explicación que da Irene la considero válida y me la creo, que faltaban unos papeles antes de la ceremonia, para qué posponerla si en total se van a casar...". Eso sí, acto seguido declara: "Yo me he casado y he tenido que tener mis papeles".