Isa Pantoja, muy clara con Kiko Rivera: "No quiero intermediarios, somos responsables de lo que decimos"

Isa Pantoja interviene en 'El programa de Ana Rosa' para explicar en qué punto está la relación con su madre y con Kiko Rivera. La colaboradora detalla que no tiene noticias de su hermano y que no quiere intermediarios en este conflicto.

La hija de Isabel Pantoja cumplió 26 años, alejada de su familia y celebrándolo en casa junto a Asraf y su pequeño Albertito. La colaboradora confirma que "mi madre sí me felicitó en el día de mi cumpleaños, a las doce, fue una de las primeras... me lo esperaba y me mandó un mensaje muy bonito".

Isa explica que no hubo llamada telefónica o una conversación con Pantoja, pero que "me mandó un mensaje de WhatsApp y realizó una publicación en Instagram". Por otro lado, la colaboradora la protege: "Mi madre ahora no está en un buen momento, necesita pasar ese duelo".

Kiko Rivera, sin noticias: "Está en paradero desconocido, ya somos adultos"

Isa Pantoja continúa hablando sobre qué familiares le enviaron una felicitación de cumpleaños: "De mi madre sí me la esperaba, de mi hermano no". Con toda la sinceridad del mundo, la colaboradora añade sobre Kiko Rivera: "No hay noticias de mi hermano, está en paradero desconocido para mí".

Por otro lado, Isa confiesa que su cuñada Irene Rosales sí la felicitó. Un mensaje que sorprende a Patricia Pardo: "¿No le preguntaste por tu hermano?". Isa Pantoja, muy seria, sentencia: "No, no quiero intermediarios ni malos entendidos... Anabel por ser intermediaria ha acabado mal parada".