Irene Rosales reaparece en directo y aclara la polémica de su boda falsa: "Puedo ser muchas cosas pero tonta no"

La propia Irene ya nos dio explicaciones en exclusiva en 'Viva la vida' pero ahora decide intervenir en directo no sol para dar la cara , sino para defender a su marido de quienes le acusan de haberla traicionada. Reconoce estar muy cansada de que se le señale continuamente con informaciones que, según ella, son totalmente falsas.

La que fuera colaboradora del programa ha comenzado sus declaraciones asegurando que no va a permitir que dejen mal a su marido: "Yo ya sabía que iba a salir esta noticia desde hace más de un mes porque a mí me llamaron para avisarme de que habían ido al registro a pedir la información sobre mi matrimonio y sobre el nacimiento de mi hija Carlota".

Irene ha explicado con todo lujo de detalles que, tras perder unos papeles necesarios para formalizar el enlace, fue ella misma la que le pidió a Kiko Rivera que siguieran adelante con la celebración del enlace aunque no estuviera registrado.

Puedo ser muchas cosas pero tonta os aseguro que no

Tras eso, las cosas se complicaron para Irene por el delicado estado de salud de su padre: "En mi mente en esos momentos se anuló seguir con los trámites de la boda, mi mente estaba en mi padre, para mí yo estaba casada aunque no fuera de forma legal".

Meses después, Irene y Kiko entraron en 'GH Dúo' y, al salir del reality, fue cuando pudieron ir a firmar: "No sé ni qué día fuimos a firmar en el registro, para mí el día de mi boda fue el siete de octubre de 2016, me parece bien que se dé una noticia, la noticia de que oficialmente nos casamos después, pero que se cuente bien, no intentando dejar mal a mi marido".