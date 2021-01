Isa Pantoja contesta a María del Monte y desvela la última vez que se vieron

¿Ha tenido contacto Isa P con María del Monte?

"No me doy por aludida, se que no iba por mi", la hija de la tonadillera tenía claro que María del Monte no hablaba del conflicto de su madre con su hermano porque nunca lo ha hecho: "Ella ha sido muy respetuosa siempre respecto a mi madre y conmigo, entonces yo también lo voy a ser con ella". Y aunque perdió el contacto "a los seis años o por ahí" asegura que le tiene un gran cariño: "Yo le llamaba 'nana' y para mi es mi 'nana', siempre se ha portado superbién conmigo, la familia igual y si hemos tenido contacto o no prefiero que se quede para mi". Negando también que su madre le haya puesto impedimento en la relación entre ambas y desvela la última vez que se vieron: "Que yo recuerde no, volví a retomar la relación con 12 años, fui a su casa y mi madre no me ha puesto problema".