El mensaje de Ana Rosa para Asraf: "Si va a un reality es para que la gente opine, le guste a él o no"

Al salir del concurso, a Asraf no le han gustado nada estos comentarios que se han hecho de él y, por eso, Ana Rosa le mandado un mesaje a modo de recordatorio: "Si tú entras en un reality, en un programa de televisión, la gente va a opinar sobre lo que haces, te guste o no".

Isa: "Asraf y yo no hemos vuelto a discutir"

Al ver las imágenes de las peleas, Isa Pantoja ha entendido todo lo que se ha estado diciendo en la calle sobre Asraf. "No puedo decir nada" ha dicho, porque no excusa su comportamiento, pero también se ha sorprendido del suyo propio: "Cuando estaba dentro y me enfadaba así, no me daba cuenta. A lo mejor él no se daba cuenta de lo que hacía tampoco".