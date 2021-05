Lequio: "Sandra y Tom tenían esto planeado antes de 'Supervivientes"

Joaquín Prat: "El motivo de la ruptura tiene nombre y apellidos"

Isa Pantoja, amiga de Tom y de Sandra, ha contado la conversación que tuvo con ella poco antes de partir rumbo a Honduras: "Yo hablo con ella y me asegura que no hay terceras personas, pero eso ya se verá. Hace unas semanas empezó a notar que hace más cosas desde que Tom no está, a lo que yo le comenté que era normal pero que eso no quiere decir que estés más feliz".