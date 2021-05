Los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' debaten sobre las actuaciones de Tom con el resto de sus compañeros en la isla de ' Supervivientes '. El ex concursante ha vuelto a discutir con alguno de sus compañeros, en especial con Omar Sánchez, su ex pareja Melyssa y Albalá.

Ana Rosa pregunta a Isa Pantoja: "¿A ti te gusta el concurso de Tom?"

La presentadora no se puede contener y le pregunta a la colaboradora: "¿A ti te gusta el concurso de Tom?" . La hija de la Pantoja responde con una sonrisa: "Hombre a ver, si..." . La joven añade: "¿Se nota mucho?" . La colaboradora matiza tras otras interpretaciones de algunos de sus compañeros: "Me gusta el concurso..." .

La joven colaboradora prosigue haciendo una comparación entre el concurso de el ex novio de Melyssa y el ex de Isa Pantoja: "Es verdad que Alejandro tiene un perfil más bajo, y con esto de Tom está saliendo más..." La colaboradora matiza: "E n cuanto a pruebas y demás lo está haciendo muy bien... es de todos el que está más normal" .

Isa Pantoja desvela la conversación que tuvo con Sandra poco antes de romper con Tom Brusse

Isa Pantoja, amiga de Tom y de Sandra, ha contado la conversación que tuvo con ella poco antes de partir rumbo a Honduras: "Yo hablo con ella y me asegura que no hay terceras personas, pero eso ya se verá. Hace unas semanas empezó a notar que hace más cosas desde que Tom no está, a lo que yo le comenté que era normal pero que eso no quiere decir que estés más feliz".