Kiko Rivera cumple 38 años y su hermana no está por la labor de acercar posturas

Isa: ""No he felicitado a mi hermano, no es un buen momento y no procede ahora mismo"

"No quiero charlar con él, menos por la tele, y si baja me demuestra que su intención no es pedirme perdón o hablar, que va más allá"

Isa Pantoja reaparece en el plató de 'El programa de Ana Rosa' en el día del cumpleaños de su hermano. La colaboradora está resignada con la actitud de Kiko Rivera, no tiene piedad con sus ataques y le contesta uno a uno a cada ataque que ha recibido.

El marido de Irene Rosales cumple 38 años en un momento muy delicado con el resto de miembros de su familia. Isa Pantoja, después de los numerosos ataques recibidos, es muy clara: "No he felicitado a mi hermano y no es un buen momento para acercar posturas".

Joaquín Prat insiste a la colaboradora en que se podría producir un acercamiento por su cumpleaños. Isa Pantoja, muy seria, contesta: "No pienso felicitarle, no le deseo nada malo, pero no procede ahora mismo felicitarle porque además no me sale".

Por otro lado, Isa Pantoja sentencia: "No quiero charlar con él, menos por la tele y si lo fuese hacer otra vez por aquí me volvería a demostrar que su intención no es pedirme perdón o hablar, que la cosa va más allá".