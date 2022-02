La conversación de Isa Pantoja con su madre sobre Kiko Rivera: "Estamos en una situación similar"

"No me creo su perdón, lo hace cuando le han rascado el bolsillo", dice Isa Pantoja

Isa Pantoja comparece en 'El programa de Ana Rosa' para pronunciarse después de ver a Kiko Rivera pidiéndole perdón en 'Sálvame', el enfrentamiento con Asraf y las palabras de Irene Rosales. La hija de Isabel Pantoja ha sido muy dura con su hermano y ha dado la cara por su madre.

La colaboradora del programa no se ha mordido la lengua y ha sido muy dura con Kiko Rivera: "No me creo su perdón, lo hace cuando le han rascado el bolsillo". Isa Pantoja no confía en su hermano, cree que ha pedido disculpas por la presión social y, sobre todo, tras cancelarle la aparición en 'Secret Story' y "seguramente le haya dado un toque la revista".

En su última aparición de Isa en el programa respondió a su hermano, al que le dejó claro una cosa: "No nos quiere, se cree superior y me tiene odio". La hija de Isabel Pantoja cree que su hermano les "odia" y confirmó que hasta ese momento no había podido hablar con su madre.

Isabel Pantoja ha hablado con su hija tras el ataque de Kiko Rivera

Antonio Rossi pregunta directamente a la colaboradora si ha podido hablar con Isabel Pantoja, la colaboradora le responde: "Durante estos días sí que he podido ponerme en contacto con ella, he podido hablar y me he quedado más tranquila".

"La otra persona que está afectada es ella, en la entrevista no sólo habla de mí, así que estamos en una situación similar", detalla Isa sobre su madre. "A ella no le gusta, pero tampoco le ha gustado todas esas veces en las que mi hermano habla de ella en esos términos, a ella no le hace gracia", sentencia sobre Kiko.