Isa Pantoja, muy dura con Kiko Rivera: "No me creo su perdón, lo hace cuando le rascan el bolsillo"

Kiko Rivera pedía un "perdón a medias" a su hermana en 'Sálvame pero aseguraba que "no la había llamado"

Isa Pantoja asegura que sus disculpas "no le ayudan para nada y sigue pensando igual"

"Estoy convencida de que la revista le dio un toque para que aclara esto o tampoco tendría esa remuneración"

Isa Pantoja responde en 'El programa de Ana Rosa' al "perdón" de su hermano en 'Sálvame'. Kiko Rivera asegura que intentó contactar con para pedirle disculpas por sus duras declaraciones en su entrevista en exclusiva para la revista 'Lecturas'.

El DJ declaraba que "le mandó un mensaje" a Isa y aseguraba en una conexión en directo con el programa de Telecinco: "No la he llamado, no querría hablar conmigo después de esto, ¿cómo le explico?". El "perdón a medias" del hijo de Isabel Pantoja parece no convencer a mucha gente. Además, Kiko comentaba: "En estos momento no puedo hacer otra cosa que pedir disculpas, agachar la cabeza y seguir adelante".

Por su parte, Irene Rosales también hablaba para las cámaras en defensa de su marido: "Ella sabe que si algo me parece mal o bien se lo digo a él". La mujer del DJ sentenciaba: "Ha pedido disculpas, no hay que machacarlo como se le está machando con ciertas palabras, no hay que lapidar a las personas".

Isa Pantoja se pone en contacto con nuestro programa para contar cómo se encuentra: "Estoy mucho mejor, tengo más fuerza". Sobre la disculpa de su hermano en televisión, la colaboradora confiesa: "A mí no me ayuda para nada, sigo pensando igual, no ha cambiado mi pensamiento".

Dulce y Asraf han hablado para los medios en defensa de Isa, que confiesa: "Me ha costado bastante asimilarlo pero creo que no me quiere para nada". Además, la colaboradora declara: "No me creo su perdón". Por otro lado, argumenta sus palabras: "Es cuando sale la entrevista, cuando se le echa todo el mundo encima y lejos de decir que va a echar un paso para atrás, sigue y se reitera en sus redes sociales".

"Estoy convencida de que la revista le dio un toque para que aclara esto o tampoco tendría esa remuneración", asegura la hija de la cantante. Además, Isa comenta que cuando Kiko entró en 'Sálvame', "no era su objetivo pedirle perdón sino que efectivamente dijo esas cosas". La colaboradora es contundente: "No me vale porque sé que todo esto es porque tiene miedo a que le vuelvan a rascar el bolsillo".

Sobre la justificación de Kiko en relación a que su entrevista fue "fruto de un calentón y que tenía que defenderse", Isa comenta: "La que me tengo que defender soy yo, no saco otros hechos o actitudes que ha tenido conmigo que él sí se encarga de hacerlo".