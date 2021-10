Contra la poca atención de Kiko: "Nunca ha venido a una casa donde yo he vivido y él no pregunta por Alberto, ¡pero qué dice!"

Sobre malos hábitos de Isa: "Sé que no hago nada, ¡jamás en mi vida he tenido algún problema! ¡Pero con nada!"

"Yo me baso en la información que me ha llegado, Telecinco es grande y me dicen 'oye, pasa esto'..."

La guerra Pantoja continúa. Isa se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' después de que Kiko Rivera haya contestado a su hermana a través de Kiko Hernández'. La menor de la familia no se muerde la lengua y confiesa si ha podido hablar con su madre tras el 'Deluxe'.

Isa Pantoja no tiene piedad con Kiko Rivera y desmiente todo lo que dice: "Él no conoce mi casa, nunca ha venido a una casa donde yo he vivido y él no pregunta por Alberto, ¡pero qué dice!". Después, tras dejarlo por mentiroso, añade: "Es que no quiero que la gente me señale por cosas que luego él no hace".

Por otro lado, la menor añade: "He estado cuando me ha necesitado, me molesta porque yo sí he estado. Yo nunca le he llamado y él nunca ha venido". Además, sobre el conflicto con Asraf, sentencia a su hermano: "Si tan mal estaba la situación por qué no vino, ¿hace falta que yo se lo pida?".

Isa deja claro que no tiene adicciones y habla de su madre

La pequeña de los Pantoja se pronuncia sobre el tema que más le ha dolido, los malos hábitos de Isa: "Yo no tengo ningún problema, estoy tranquila por que sé que no hago nada, ¡jamás en mi vida he tenido algún problema! ¡Pero con nada!".

En cuanto a las adicciones de su hermano, confiesa: "Yo me baso en la información que me ha llegado, Telecinco es grande y me dicen 'oye, pasa esto'... otra cosa es que yo diga que es verdad, que para nada, confío en su actitud". Por otro lado, comenta: "La última vez dije que no tenía problemas con la justicia o adicción, me tengo que defender de las cosas".