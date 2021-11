La reacción de Ivonne Reyes tras la entrevista de Pepe Navarro: "Todo lo que contó Pepe Navarro era previsible. Estoy tranquila porque hay sentencia simple"

Pepe Navarro asegura tener pruebas y niega la paternidad del hijo de Ivonne Reyes

Ivonne Reyes reacciona a las declaraciones sobre la paternidad de Pepe Navarro en 'El programa de Ana Rosa'. El presentador aseguraba en 'Sálvame Deluxe' "no ser el padre del hijo de Ivonne" tras someterse a una prueba de paternidad.

Pepe Navarro afirmaba en su entrevista para el programa tener pruebas y que la modelo mintió durante años, aunque la sentencia dijo lo contrario. El juez le pidió en varias ocasiones que realizara estas pruebas pero la negativa del periodista se reiteró. Además, Pepe declaraba: "Mi abogada me asesoró que me hiciese las pruebas y no lo hice". El periodista comentaba tomó esa decisión por "cabezonería". Por otro lado, habló sobre su relación con Ivonne, asegurando que comenzó en 1995 y terminó en 1997, pero que fue una relación meramente "sexual" y no sentimental: "Estuve dos años de relación". Declaraciones en oposición a las de la modelo, que aseguraba haber tenido cuatro años de relación.

El periodista decidió solucionar el problema después de que Alejandro, el hijo de Ivonne, se presentara ante el hijo de Pepe como su hermano. Andrea, la hija del presentador, fue quien mandó hacer prueba. Ambas partes contrataron detectives para robar objetos y así poder hacer la prueba de ADN.

Ivonne Reyes habló por teléfono con la periodista Marta Riesco tras la entrevista del presentador: "Estoy tranquila porque la justicia me ha dado la razón, es algo ya juzgado". La modelo aseguraba: "Alejandro es su hijo legítimo ya que está reconocido en una sentencia judicial firme". Además, comenta que "cuando se interpuso la demanda de filiación, se solicitaba la inscripción en el registro civil de Madrid". Por lo tanto, Ivonne es firme en sus palabras: "Es su hijo con los mismos derechos que sus hermanos y es inamovible a todos los efectos legales".

La modelo declaraba que "no vio el programa en directo pero sí los pedazos de la entrevista por Twitter". Por otro lado, aseguraba de manera contundente: "Es absolutamente falso que los hermanos de su hijo le puedan desheredar en algún momento". La actriz dice que de momento se quiere "mantener al margen y no hablar con los medios". Además hablaba sobre su situación actual: "Yo ahora me dedico a ser coach comunicacional y doy charlas y directos desde mi cuenta de Instagram".

Sobre Alejandro, Ivonne declaraba: "Mi hijo se va a mantener al margen de todo esto y jamás va a entrar a hablar de su padre, no le interesa". Aseguraba que "él sigue con su trabajo de actor en Madrid por el que lleva preparándose tanto tiempo". Por otra parte, Ivonne comentaba sobre las declaraciones del periodista: "Me esperaba todo lo que contó Pepe Navarro, no hubo nada que me sorprendiera, él es muy previsible".