Jesulín de Ubrique y María José Campanario "no han cobrado ni un solo euro" por la entrevista de su embarazo

María José Campanario y Jesulín confirman el inesperado embarazo para la revista '¡Hola!'

La pareja expande la familia y el torero asegura que "lo vivirá de otra manera"

"Pensaba que estaba de broma y cuando se dio cuenta se le llenaron los ojos de lágrimas"

María José Campanario y Jesulín de Ubrique otra vez embarazados, los detalles del inesperado anuncio en 'El programa de Ana Rosa'. La pareja confirmó la noticia a la revista '¡Hola!' "sin cobrar ni un solo euro", según Patricia Pardo. El nuevo miembro de la familia sería el tercer hijo de María José y el cuarto del torero.

La noticia ocupaba la portada de la revista de cabecera de la pareja, junto con una de las declaraciones que más adelante se podían leer en la entrevista: "Ha sido totalmente inesperado pero es una bendición". El diestro con casi 48 años y María José 43, expanden su familia, Jesulín no cabía en su emoción: "¿Quién me iba a decir a mí que volvería a ser padre con mi Andrea de 22 años, mi Julia de 18 y mi chico de 14?". Además, el torero añadía: "Para eso no te prepara nadie".

Jesulín se muestra con ganas de superar esta nueva fase de su vida: "Volver a ser padre no me asusta para nada, me gusta también serlo en este momento en el que no tengo que viajar tanto y que lo voy a vivir de otra manera". El torero continúa: "Nunca me ha asustado un pañal, ni ahora ni nunca".

El diestro quiere que el sexo de su próximo hijo sea sorpresa, María José por su parte aún no puede creer lo que está sucediendo: "Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo, estamos súper felices, muy muy contestos". Por otro lado, da detalles sobre su embarazo: "Los tres meses los cumplo estos días y nos han dicho que todo va bien". Aún así, María José se muestra algo preocupada por su condición: "No sé cómo afectará mi enfermedad al embarazo, de momento estoy muy bien".