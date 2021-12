Álex Balboa rompe su relación con Juls Janeiro: "Coqueteaba con otros y eso no le gustaba nada"

Tras conseguir el pasado noviembre una orden de alejamiento contra su ex pareja, Brayan Mejía, la hija mediana de Jesulín vuelve a protagonizar una noticia con otra de sus parejas. El futbolista tomaba la decisión por "actitudes de ella que no le gustaban mucho con otros chicos", según la Adriana Dorronsoro desde redacción. Además, la periodista añade: "Él creía que se merecía tener más atención". El motivo de la ruptura queda claro por parte de Álex y es que "ella coqueteaba con otros y eso no le gustaba nada", según Dorronsoro.