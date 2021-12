Marisa: "Creo que él no se lo ha comunicado, en la revista dice cómo reaccionan Julia y Alejandro y si no nombra a Andrea es porque no se lo ha dicho"

"Si eso es así, me parece el detalle más feo, poco sensible e incluso humano", dice Rossi

"Hacer una distinción tan específica y explícita en la revista me parece que desmerece toda la felicidad por ese detalle tan ruin"

Jesulín de Ubrique y María José Campanario anuncian en la revista '¡Hola!' que van a volver a ser padres. Esta preciosa noticia supone la cuarta paternidad del torero tras la hija que tiene con Belén Esteban y, por el momento, los dos que ha concebido con su esposa.

Tras ver el vídeo de las declaraciones de Jesulín hablando sobre su paternidad a los 48 años, Patricia Pardo se percata de un detalle: "No sabemos si Andrea se ha enterado por su hermana o por su padre y no por el '¡Hola!', esperemos que sea la primera opción".

Antonio Rossi, impactado con la noticia, continúa: "Nos ha cogido a todos por sorpresa, no ha habido filtración, está de tres meses y han ido con mucha cautela... para hacer eso, no se lo han dicho a nadie". Luego aclara: "Digo en general, han cuidado la noticia y no se lo han dicho a nadie".

En cuanto al comentario de Patricia Pardo, Marisa Martín-Blázquez añade: "Creo que él no se lo ha comunicado a Andrea porque en la revista dice 'no sabes cómo han reaccionado mi hija Julia y mi hijo Alejandro'... con lo cual, si no nombra cómo reaccionó Andrea es porque no se lo ha dicho".

Antonio Rossi, al analizar las declaraciones del torero, estalla: "Si eso es así, me parece el detalle más feo, poco sensible e incluso humano...". Luego, continúa defendiendo a Andrea: "Hacer una distinción tan específica y explícita en la revista me parece que desmerece toda la felicidad por ese detalle tan ruin por parte de la pareja... ¡me parecería alucinante!".