La reportera se desplaza hasta el domicilio de la colaboradora de 'Sálvame' para conocer la opinión de esta en peno directo. Belén Esteban, al ser preguntada por la paternidad del padre de su hija, contesta con normalidad: " Enhorabuena, no tengo nada que decir".

"Cuando viene un bebé es una alegría" , continúa diciendo ante las preguntas de los periodistas. Luego, al ver a los reporteros, apunta: " Me asombra ver a tanta gente en la puerta de mi casa, deberíais estar en Ambiciones ".

Por último, al ser preguntada por si Jesulín ha contado a Andrea que va a tener un hermano, Belén sentencia: "Si he dicho que no voy a decir nada más, es que no voy a decir nada más".