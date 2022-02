Joaquín Prat, tras las insinuaciones de Alexia Rivas y sus relaciones con famosos: "Cuéntalo"

En el avance de la sección de corazón del programa, Joaquín Prat anuncia: "Después de que Anabel dijese que no tiene nada contra Alexia, pero que no le haría gracia que Omar tuviese una relación sentimental con ella, Alexia ha respondido a Anabel y no se ha andado con chiquitas ".

"No he tenido nada con Omar, ni lo tengo ni lo voy a tener. Omar no es Maluma, a mí Omar no me reporta nada", sentencia Alexia Rivas. Luego, la colaboradora ha soltado un bombazo: "¡Si yo hubiera filtrado la cantidad de famosos con los que he estado y que no se sabe!".