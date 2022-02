Alexia Rivas declara la guerra a Rocío Flores: "Prefiero ser el tipo de chica que soy yo al que eres tú"

Alexia Rivas se encuentra en el ojo del huracán. La colaboradora ha recibido cantidad de críticas tras la ruptura de Anabel Pantoja con Omar Sánchez. Muchos aseguran que la reportera sería una de las causas del fin de la relación y que habría empezado un romance con 'El Negro'. "Parece que soy la única que puede tener un amigo conocido. También te digo, Omar no es Maluma. Me molesta que digan esas cosas porque he estudiado para esto. Estoy cansada", estallaba Alexia.