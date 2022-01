Joaquín Prat, al saber dónde duerme Antonio David tras marcharse de casa de Marta Riesco: "Será por hoteles en Madrid..."

Los colaboradores critican el comportamiento de Antonio David en 'El programa de Ana Rosa' . El ex Guardia Civil declara nuevamente tras el escándalo de su nueva relación con Marta Riesco y confirma que Olga Moreno "no sabía nada".

Beatriz Cortázar comenta las palabras del Antonio David: "Quería aclarar que metió la pata y además la metió hasta el fondo porque evidentemente cuando alguien es infiel a una relación siempre piensa que no le van a pillar". Además, la periodista añade: "Y cuando te pillan te das cuenta de que lo has hecho mal porque no has hecho las cosas de una manera ordenada".