Joaquín Prat, enfadado con Marta Riesco: "No cuentas todo delante de las cámaras y sí por los pasillos, a qué jugamos"

Joaquín Prat no puede evitar mandar un mensaje público a su compañera Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa'. El presentador se pronuncia en directo al ver las últimas imágenes de Olga Moreno y los comentarios que estarían circulando por los pasillos de Mediaset España.

El presentador ve las imágenes de Olga Moreno y se desahoga sobre lo que conocía del romance de su compañera Marta Riesco: "De esta historia no sabía nada, no voy preguntando a la gente o a compañeros de su vida privada". Eso sí, Joaquín Prat es muy claro con la reportera: "Aunque algunos no cuentan todo delante de las cámaras y sí hablan por los pasillos".