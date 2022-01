Olga Moreno pide a Antonio David que le garantice "quedar fuera del delito" para firmar el divorcio: las peticiones con los hijos, al detalle

Los detalles sobre los últimos datos del divorcio de Olga Moreno y Antonio David Flores en 'El programa de Ana Rosa' . Tras el regreso de la ex pareja a su domicilio familiar en Málaga, se disponen a continuar con los procedimientos legales para su separación.

Marisa Martín Blázquez da los avances de la situación entre la ex Superviviente y el ex Guardia Civil: "Me aseguran que han puesto en manos de un abogado que haga la redacción de un documento previo al divorcio, porque la situación está ya muy clara".