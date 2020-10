Joaquín Prat estalla contra Pepe del Real: "Tú me grabas sin mi consentimiento y te vas a enterar"

En cuanto a las pruebas, el colaborador añade que él "siempre grabo las conversaciones". Además, avisa durante el directo a las personas que hablen con él de que son grabadas. Eso sí, aunque empieza diciendo que "pide permiso", luego termina contando que no es necesario pedir a la otra persona autorización para grabar el audio y "hay que ser precavido para que no te pillen".

El cabreo de Joaquín Prat

El presentador, desconfiando de su compañero, ha advertido a Pepe del Real en directo: "Tú me grabas una conversación sin mi consentimiento y te vas a enterar". Luego, pese a que el colaborador se ha defendido de que no tendrían por qué hacerse públicas, Joaquín ha vuelto a la carga: "A mí no me haría ni puñetera gracia que me grabaras sin saber que me estás grabando".