Los rumores de acercamiento entre Rocío Carrasco y Gloria Camila son ciertos . Así lo confirma Marisa Martín-Blázquez, en exclusiva, para 'El programa de Ana Rosa'. La periodista explica todos los detalles de la conversación después de que saliera a la luz el motivo por el que Ortega Cano no perdonaba a la madre de Rocío Flores.

La periodista es muy clara a la hora de dar la información: "Rocío Carrasco se pone en contacto con Gloria Camila y se interesa por ella y por José Fernando, por los dos hermanos". Unos mensajes que Marisa no sabe situar exactamente: "No me lo quieren situar, hace dos semanas o dos meses".