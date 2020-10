Gloria Camila, tras confirmarse los mensajes de Rocío Carrasco: "Nadie se ha puesto en contacto conmigo"

El programa emitía las declaraciones de Gloria aclarando el tema con Rocío Flores , en las que asegura que no tiene ningún problema con ella y que su relación es muy buena. Además, la hija de Ortega Cano, ha hablado de este tema en sus redes, volviendo a dejar claro que entre ellas, como se ha especulado, no ha pasado absolutamente nada y ha aprovechado para negar rotundamente que Rocío Carrasco se hubiera puesto en contacto con ella en ningún momento.

Las declaraciones de Gloria Camila en Instagram

No se veía nada contenta a Gloria en estas explicaciones en sus redes sociales: "Ya está esto yéndose de las manos, no voy a hacer nada económico en este caso". En primer lugar hablaba de Rocío Flores: "No nos hemos peleado, una vive en Málaga, otra en Madrid, cada una hace su vida, pero hablamos cada día y cuando viene a Madrid se queda en mi casa, cero rollos raros". Y después deja totalmente claro que no existe un acercamiento con su hermana: "Nadie se ha puesto en contacto conmigo y menos mi hermana Rocío Carrasco, ni lo he ocultado ni yo se lo dije a mi padre, que bueno, me parece un poco injusto"