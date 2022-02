Joaquín Prat, tras la insinuación de Rocío Carrasco: "Hay familias que tienen personas con adicciones y no es culpa de los padres"

La hija de Rocío Jurado, ante las declaraciones del torero sobre haber tenido una "adolescencia irregular", respondía en el programa que ella "ni bebe ni coge coches", asegurando también que ella no tiene una conducta "delictiva". El comentario no pasó desapercibido entre los colaboradores, que sospechan que también iba dirigido a sus hermanos. Antonio Rossi señala: "Ortega Cano también estaba deslizando muchísimas cosas, a lo mejor de forma no tan directa".