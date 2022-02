Rocío Carrasco: "Mi madre decide que en esa casa no se quede a vivir Ortega Cano y un albacea cumple su voluntad"

La presentadora explica el procedimiento por el que Ortega Cano tuvo que abandonar la finca de la cantante: "Hay una albacea que es la que se encarga de cumplir la voluntad de mi madre". Además, Rocío sentencia: "Mi madre es la que decide en su testamento que en esa casa no se quede a vivir José Ortega Cano". La hija de la cantante asegura en cuanto a las acusaciones en relación a La Moraleja: "No me pueden pedir responsabilidades de algo en lo que yo no tengo nada que ver".