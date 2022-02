La hija de Rocío Jurado ha explicado que en este momento no está preparada para hablar directamente con su familia: “Yo me tengo que recomponer, tengo que seguir trabajando en mí. Yo he salido de bajo tierra, he empezado a vivir y he dejado de malvivir hace seis meses. Yo necesito unos tiempos y una recuperación emocional. Necesito ponerme en orden yo primero. Estoy fuerte, estoy mejor, pero no estoy recuperada al cien por cien”.