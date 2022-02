Rocío Flores sentencia a su madre tras la entrevista: "Por mi parte, la puerta continúa cerrada"

Por otro lado, Rocío Flores confiesa que las declaraciones de su madre en el programa "no cambian nada". Mientras contiene las lágrimas, la colaboradora comenta que no esperaba nada distinto por parte de Rocío Carrasco: "La verdad es que me hubiese gustado, de verdad y de corazón, que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero que se planteó hacer su documental".